Cunhado de ‘Bruxo’ diz que está inocente

Defesa dos arguidos da Máfia de Braga pede absolvição por considerar que foi não feita prova dos factos.

Por Aureliana Gomes | 06:00

Os advogados de defesa dos arguidos da Máfia de Braga pediram absolvição dos nove suspeitos, por não existir prova concreta.



Na sessão de ontem, Filipe Monteiro, cunhado do ‘bruxo’ quebrou o silêncio para reclamar inocência. "Não vejo porque estou na prisão. Só se for por ser familiar do Paulino", disse.



Os advogados de defesa foram unânimes e disseram, em alegações, que não foi feita prova da maioria dos factos. Consideraram que as escutas e os testemunhos de João Paulo Loureiro e Joaquim Ferreira (‘Nico’) não podem ser usados como prova.



"Ouvimos o inspetor da PJ dizer que conseguiu os Imeis (forma de identificar a localização de telemóveis) do Paulino através de uma estratégia ilícita. Isto é obter informação através de perturbações de liberdade", disse Silva Leal, advogado do ‘bruxo’.



Para os defensores, aqueles dois testemunhos - considerados fundamentais pelo Ministério Público como elemento de prova - não devem ser valorados porque depois dos seus depoimentos "deveriam ter sido constituídos arguidos, tendo em conta o envolvimento no caso".



A sessão de ontem ficou ainda marcada por um episódio caricato. Rafael Silva, questionado pelo juiz se queria prestar declarações, disse que não e agradeceu as refeições. O juiz considerou uma provocação, incidente reparado pela sua advogada que explicou que era mesmo um agradecimento.



O coletivo marcou para 20 de dezembro a leitura do acórdão.