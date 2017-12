Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curto-circuito deixa automóvel em chamas

Bombeiros de Vila Real de Santo António circunscreveram o incêndio apenas ao carro.

Por Tiago Griff | 08:45

Parte de um automóvel ligeiro ficou consumido pelas chamas, na sequência da deflagração de um incêndio na zona do motor, em Altura, no concelho de Castro Marim, durante a noite de Natal. Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António extinguiu o fogo, que ficou circunscrito apenas à parte frontal do veículo. A GNR também esteve no local.



O alerta foi dado por volta das 20h50 de dia 25, mesmo à hora do jantar do dia de Natal. Um automóvel que estava estacionado na via pública na Urbanização Bela Praia, em Altura, começou a ser consumido pelas chamas, que terão tido origem num curto circuito. Segundo o CM apurou, a situação aconteceu quando o proprietário do veículo ligou a ignição. Foi o homem que alertou as autoridades.



"Quando os bombeiros chegaram ao local, a parte da frente do automóvel ainda estava em chamas", descreveu ao CM Pontes Fernandes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, que estiveram no local com cinco elementos e um veículo.



A pronta intervenção dos bombeiros conseguiu delimitar o incêndio do veículo apenas à zona onde está situado o motor, evitando que se alastrasse ao resto do automóvel ou a outras viaturas ou casas próximas.



No local estiveram dois militares da GNR, que chegaram pouco depois dos bombeiros e acompanharam os trabalhos. Não há suspeitas de ter ocorrido qualquer tipo de crime.