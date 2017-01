Curto-circuito e fumo levam bebé à morte

Bebé de 11 meses morre na Sertã





Yara Ramos era a primeira filha de Billy Idol da Silva, um cidadão brasileiro de 20 anos, e de Jéssica Ramos, uma portuguesa de 19. "Eles eram pais extremosos e superprotetores. Ficaram completamente destroçados com esta tragédia. Estão a receber apoio psicológico e não conseguem explicar o que aconteceu", diz Ana Martins, amiga.



Na rua Nuno Álvares Pereira, onde a jovem família residia, a população não se apercebeu do aparato durante a noite e acordou com a notícia da tragédia.



"Está toda a gente chocada e comovida com a situação, porque se trata de um bebé e porque quem conhece o Billy e a Jéssica sabe que são boas pessoas e que não mereciam uma coisa destas", remata a vizinha Ana Farinha.



A Judiciária esteve 30 minutos na casa a recolher vestígios e investiga o caso.



Uma bebé de apenas onze meses morreu esta segunda-feira, na Sertã, vítima de inalação de fumo provocada por um curto-circuito que ocorreu numa tomada do quarto em que dormia. Os pais de Yara Ramos, de 19 e 20 anos, estão destroçados."Os pais da criança acordaram pouco depois das 03h00 com um intenso cheiro a queimado e muito fumo dentro de casa.Deslocaram-se de imediato ao quarto da bebé e retiraram-na já inanimada. Assim que chegou a primeira equipa de Bombeiros da Sertã, iniciou manobras de reanimação, mas sem sucesso", disse ao CM fonte da operação de socorro. A menina foi transportada para as Urgências do Centro de Saúde da Sertã, onde um médico do INEM acabou por declarar o óbito.