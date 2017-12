Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curto-circuito provoca incêndio e destrói armazém em madeira

Casa de arrumos, em Macedo de Cavaleiros, ficou totalmente destruída.

Por T.R. | 19.12.17

Uma casa de arrumos, em Macedo de Cavaleiros, foi totalmente destruída por um incêndio, no domingo à noite. No interior estava um reboque e palha, que, a juntar à estrutura em madeira, serviram para propagar as chamas.



O alerta foi dado por vizinhos pelas 22h30.



Quando os bombeiros chegaram, só conseguiram salvar um trator. Segundo os bombeiros, na origem do fogo poderá estar um curto-circuito.



O armazém fica junto à habitação da proprietária do imóvel, que foi alertada pelos vizinhos.