Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dá à luz em casa e mata o bebé

PJ detém mulher por matar feto após provocar o nascimento.

Por Miguel Curado | 01:30

Uma mulher de 23 anos foi presa pela PJ de Lisboa, dois dias depois de ter matado um bebé que deu à luz na própria casa, no concelho de Loures. A jovem foi detida já no hospital, para onde foi encaminhada pela família.



Ao que o CM apurou, a detida vive com os pais e irmãos e estava desempregada. Grávida em fim de gestação, terá acabado há pouco tempo um namoro.



Segundo fontes da investigação, no sábado, apesar de estar em casa acompanhada, com familiares, conseguiu esconder-se numa das divisões, no momento em que iniciava o trabalho de parto. Fonte policial explicou ao CM que a jovem conseguiu, sem ajuda, concluir o parto. De seguida, com o bebé nos braços, matou-o.



Com o feto já cadáver, a jovem apresentou-se à família, muito debilitada, mas sem revelar o que tinha acabado de fazer.

Transportada de urgência para o Hospital Beatriz Ângelo, recebeu apoio no serviço de obstetrícia. A PSP foi informada da entrada de uma jovem mãe acompanhada por um nado morto. Pouco depois era alertada a Polícia Judiciária que, 48 horas depois, já na segunda- -feira, procedeu à detenção da mulher. É suspeita de um crime de homicídio.



Interrogada esta terça-feira por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures, a jovem recolheu em prisão preventiva.

O cadáver do recém-nascido permanece, no Hospital Beatriz Ângelo. Deverá, em breve, ser autopsiado, para que seja determinada, com exatidão, a causa da morte.