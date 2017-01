Dá facada no marido

A vítima foi atingida no peito com uma facada certeira, que lhe perfurou o pulmão esquerdo, ficando na altura em perigo de vida. Valeu-lhe a pronta intervenção do INEM e dos bombeiros de Leiria, que o assistiram no local e o transportaram para o Hospital de Leiria, onde foi operado e ficou uma semana internado.

A mulher que perfurou um pulmão ao companheiro com uma facada, durante uma discussão com muito álcool à mistura, em Amor, nos arredores de Leiria, diz que está arrependida do seu comportamento. Cátia Silva, de 34 anos, está acusada de um crime de homicídio na forma tentada e começa a ser julgada amanhã, no Tribunal de Leiria.O crime ocorreu em agosto do ano passado, na cozinha da residência, no final de um jantar em família. A zaragata terá começado por Cátia Silva estar embriagada, comportamento que foi criticado pelo companheiro, Paulo Bento, de 39 anos.No calor da discussão, a mulher foi agredida com uma bofetada na cara e reagiu, atacando o homem com uma faca de cozinha, com uma lâmina de 11 centímetros, que estaria na cozinha da habitação.