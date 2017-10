Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dá pistola usada em assalto a casal

Grupo detido pela PJ de Braga após espancar e manietar vítimas.

Por Liliana Rodrigues | 09:32

Um dos cinco assaltantes detidos pela Polícia Judiciária de Braga acabou por entregar a pistola que o grupo usou para aterrorizar um casal, com cerca de 70 anos, na Amorosa, em Viana do Castelo. Ambos tiveram a arma de fogo apontada à cabeça. Ontem, o violento gang - que sequestrou e espancou as vítimas - foi levado a tribunal para interrogatório. Têm entre 21 e 43 anos e continuam a ser ouvidos hoje.



Os agressores roubaram dezenas de peças de ouro e venderam-nas na manhã seguinte ao roubo numa loja de venda de ouro usado de Viana do Castelo. Receberam cerca de cinco mil euros em notas, mas os inspetores da PJ recuperaram todo o dinheiro, ainda nos envelopes que tinham recebido, e o ouro roubado.



O grupo atacou o casal na madrugada de terça-feira, quando estavam sozinhos em casa. O homem foi manietado de pés e mãos e repetidamente agredido a murro e pontapé. Mas não cedeu à exigência dos ladrões que o surpreenderam na cama, às 03h00.



"Puseram-me logo uma meia na boca para eu não gritar. E bateram-me muito na cabeça e nas costelas. Estou todo pisado", revelou emocionada ao CM uma das vítimas. O homem ganhou coragem ao perceber que a mulher, acamada, tinha sido agredida e atirada ao chão. Até os cuidados básicos de saúde os ladrões lhe arrancaram à força.



"Ela só pedia para a matarem", revelou o marido que conseguiu libertar-se e fugir por uma janela para pedir ajuda, enquanto o ladrões remexiam toda a moradia.