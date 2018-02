Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dá seis facadas à mãe por voltar para França

Engenheiro não tomou a medicação por estar de férias e atacou a mãe quando esta dormia.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

George da Silva, de 41 anos, chegou a Portugal com os pais no início de agosto do ano passado, para passar duas semanas de férias, na casa da família, em Cepões, Ponte de Lima. O homem, que trabalha em França como engenheiro, sofre desde 2012 de uma anomalia psíquica grave e tem de tomar medicação diária. Porém, por estar de férias, deixou de o fazer e entrou em 'descompensação'. Na noite de 23 de agosto, revoltado por não querer voltar a França, surpreendeu a mãe a dormir na cama e esfaqueou-a seis vezes em várias partes do corpo.



Refere o processo, consultado pelo CM, que a vítima, de 70 anos, apenas não morreu porque o seu marido acordou e agarrou o filho. "Mataste a tua mãe", disse-lhe, enquanto este se ria às gargalhadas. A cambalear, a vítima arrastou-se até uma janela e gritou por socorro a uma vizinha. Sofreu golpes no peito, abdómen e costas. O arguido está em preventiva na cadeia de Braga, acusado de tentativa de homicídio. Aguarda transferência para um hospital psiquiátrico. Começa a ser julgado no tribunal de Viana do Castelo em março.



No processo, o Ministério Público (MP) enumera outras situações em que o arguido mostrou comportamentos violentos por não tomar a medicação. Em 2015 foi identificado pela polícia, em França, por interromper o bispo que celebrava uma homilia que decorria na catedral de Rennes. O MP pede que George da Silva seja declarado inimputável.