Dá tiro num pé após largada de perdizes

Homem de 73 anos estava a colocar a arma em modo de segurança.

Um homem de 73 anos deu este domingo um tiro num dos seus pés, enquanto colocava uma arma em modo de segurança, no final de uma largada de faisões e perdizes, em Parada, Bragança.



Durante os procedimentos para arrumar o material de caça, um projétil atingiu-o.



Foi socorrido pelos bombeiros e uma equipa do INEM, e hospitalizado. A GNR esteve no local e investiga.