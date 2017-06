Dança do Rei David vai ter mulheres no cenário

O que achou desta notícia?







Pela primeira vez na história das seculares festas de São João de Braga, a tradicional Dança do Rei David vai contar com elementos femininos no cenário. A organização não esconde que a mudança se deveu à "falta de homens", mas decidiu abrir o cortejo às mulheres para "promover a igualdade de género". Esta manhã, depois de uma noite de grande folia, com milhares de pessoas a percorrerem as principais artérias da cidade ao som de bombos e concertinas, saem à rua as grandes manifestações religiosas.De manhã, a partir das 09h00 sai o cortejo Sanjoanino, com os seculares Carro das Ervas, Carro dos Pastores e a Dança do Rei David. O arcebispo de Braga celebra missa solene na Capela de S. João, às 11h00, e o dia das celebrações religiosas fecha com a procissão de São João Batista, às 18h00.