Dão ajuda a cantor após fogo em casa

O que achou desta notícia?







12.5% Muito insatisfeito

12.5%



12.5%

12.5% 75% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







12.5% Muito insatisfeito

12.5%



12.5%

12.5% 75% Muito satisfeito Outras 8 pessoas também já deram o seu contributo pub

José Barbosa é um cantor popular conhecido em Matosinhos por participar em eventos solidários. Na semana passada, um incêndio destruiu a cozinha da sua casa, no bairro das Farrapas, em Santa Cruz do Bispo. Ontem, foi alvo da solidariedade do grupo Forças de Segurança Unidas (FSU) - que reúne agentes da PSP, militares da GNR e elementos de segurança privada. Foi-lhe oferecido um cabaz de alimentos."Às 04h00, ouço o cão a ladrar muito e, quando chego à cozinha, está tudo em chamas. Derreteu tudo. O Rex salvou-me e eu salvei-o a ele. Foi o meu herói. Estava só eu e Deus a combater o fogo", contou ao CM. "Soubemos, através do Facebook, da aflição em que o ‘Zé Barbosa’ estava e quisemos ajudar. Em dois dias conseguimos encher uma carrinha de alimentos e fizemos-lhe uma surpresa", disse Bruno Brini, do FSU - que contou com a ajuda de Hugo Ernano (militar condenado pela morte de um menor durante uma perseguição a ladrões) e dos Bombeiros de Odivelas, entre vários elementos da autoridade."Consegui sentir o Natal e a amizade. Quero agora fazer o dobro do que eles fizeram para me ajudar", frisou José Barbosa. O cantor tem participado, gratuitamente, em festas de Natal nas cadeias e para crianças.