Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dava droga a crianças por fotos de sexo

Homem, de 27 anos, vai ser julgado no Tribunal de Beja, por oito crimes.

Por P.G. | 08:47

Um homem, de 27 anos, vai ser julgado no Tribunal de Beja, por oito crimes, entre os quais aliciamento, pornografia de menores e tráfico de droga em Ferreira do Alentejo.



De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido, que está em prisão preventiva desde maio, terá aliciado menores para lhe darem, em troca de droga, fotografias em poses sexuais, que depois divulgava na internet.



O indivíduo foi membro da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, até à detenção, e chegou a fazer parte da direção do Sporting Clube Ferreirense.