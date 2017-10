Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dava haxixe para abusar da enteada

Trabalhador rural está acusado de 35 crimes de abuso sexual de menor dependente.

Por S.A.V. | 08:57

Um homem, de 33 anos, trabalhador rural, foi acusado pelo Ministério Público de ter abusado sexualmente da enteada, à altura dos crimes com 15 anos. Os abusos eram cometidos após o arguido dar haxixe a fumar à vítima, em Alcácer do Sal.



De acordo com a Acusação, a que o CM teve acesso, o arguido vivia com a mãe da vítima. Na casa moravam ainda o irmão, a avó e a bisavó da adolescente. Desde agosto de 2015 que o homem procurava a enteada, dando-lhe haxixe a fumar e tentando manter relações sexuais com a vítima. O Ministério Público refere ainda a existência de mensagens de telemóvel com propostas de sexo.



Os abusos sexuais ocorriam no quarto da vítima e no WC da casa, sempre após o abusador lhe dar haxixe a fumar, e prolongaram-se durante um ano, até serem interrompidos pela PJ de Setúbal.



O trabalhador rural está acusado de 35 crimes de abuso sexual de menor dependente e um de tráfico de droga.