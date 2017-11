Colisão rodoviária envolveu três veículos.

23:28

David Carreira foi hospitalizado na noite desta segunda-feira após uma colisão rodoviária que envolveu três veículos, no final da IC21, a seguir às portagens de Coina, no Barreiro.

O acidente fez oito feridos, todos sem gravidades, alguns foram assistidos no local e outros transportados para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, entre eles David Carreira, segundo avança o jornal Diário do Distrito.

O cantor sofreu apenas ferimentos ligeiros.