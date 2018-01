Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Décima vítima do fogo em Tondela

Homem de 63 anos estava internado no Hospital da Prelada.

Por Mário Freire e Luís Oliveira | 01:30

Subiu para 10 o número de vítimas mortais do incêndio que há duas semanas deflagrou na sede da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, em Tondela. António Mesquita, 63 anos, que estava internado no Hospital da Prelada, no Porto, não resistiu aos ferimentos e morreu sábado de manhã.



António Mesquita, divorciado e a viver com uma irmã, era vice-presidente da associação e também estava a jogar às cartas quando ocorreu o incêndio que depois viria a provocar a fuga das dezenas de pessoas que estavam no edifício. A notícia da sua morte foi recebida em Vila Nova da Rainha com muita consternação. "Mais uma tristeza, era um bom homem", disse este sábado ao CM a vizinha Amélia Lopes. "Sabíamos que ele estava mal, mas nunca pensámos que não sobrevivesse. Chegou a hora dele", adiantou, por seu turno, Almerinda Silva.



António Mesquita esteve em coma induzido, mas, no início da semana, teve sinais de melhoras. Ainda saiu do coma, mas não chegou a conhecer a dimensão da tragédia que varreu a associação. Sexta-feira piorou e sábado acabou por morrer.



Quem já teve alta hospitalar foi a adolescente de 15 anos, que já se encontra em casa a recuperar dos ferimentos que sofreu. Ao CM, o pai da jovem reconheceu que a recuperação "vai ser lenta", adiantando que o mais importante é que a filha "volte a ter uma vida normal".



O incêndio ocorreu às 20h50 do dia 13 e provocou a morte a 10 pessoas. Uma dezena de ferido continua internada.