Dedicação é fórmula para sucesso dos alunos

Professores ajudam alunos com matéria após as aulas em Loulé.

A escola pública secundária algarvia com melhores resultados nos exames nacionais do ano passado fica em Loulé. Ambiente tranquilo, disciplina e dedicação dos professores são os fatores determinantes para o sucesso.



A atenção aos cerca de 1200 alunos na Escola Secundária de Loulé - a maior do Algarve - é uma preocupação da direção mas, para o conseguir, há muito trabalho dos professores, que têm uma dedicação acima da média.



"Quem faz os resultados são os alunos, mas há um empenho muito grande do corpo docente, cientificamente muito capaz, com uma dedicação muito grande. Temos sempre professores disponíveis para apoio aos alunos, muitas vezes fora da componente de trabalho normal", reconhece o diretor, Alexandre Costa.



Para melhorar o desempenho, há o Apoio Educativo, em que os professores ajudam os alunos com a matéria, após as aulas. É facultativo, mas a assiduidade é grande, em especial dos alunos que têm exames nacionais. "Os dos 11º e 12º anos são os que mais vêm, principalmente nas disciplinas dos exames. Aqui estão mais à vontade com o professor porque é um espaço mais pequeno e acaba por ser importante", acredita Célia Costa, professora de História e coordenadora do Apoio Educativo.



Miguel Madeira, Nina Muschketat e Ana Guerreiro são três dos alunos em contagem decrescente para os exames deste ano e dizem que o "apoio dos professores tem sido fundamental". Um ambiente tranquilo, a disciplina nas aulas e uma formação para a cidadania, que vai muito além dos exames nacionais, são outros dos trunfos da secundária de Loulé.