Defesa contesta vítima de sequestro

Pedro Dias não quer que seja lido o depoimento de Lídia.

Por Tânia Laranjo e Alexandre Salgueiro | 01:33

Pedro Dias vai opor-se à leitura do depoimento de Lídia da Conceição, a mulher agredida e sequestrada em Arouca, quando o homicida de Aguiar da Beira já estava em fuga há sete dias.



O pedido para a leitura das declarações já foi formulado pelo Ministério Público, numa altura em que é certo que a testemunha não pode depor. Sofreu um AVC e nem sequer recuperou a fala. Também se movimenta com muita dificuldade.



O testemunho desta vítima é fundamental para a acusação. Durante o inquérito, Lídia da Conceição confirmou que foi atacada por Pedro Dias e referiu que o fugitivo lhe disse que tinha matado os militares da GNR.



A defesa de Pedro Dias vai opor-se porque o depoimento não foi prestado para memória futura - não foi feito na presença dos advogados - e dado o estado de saúde da testemunha não pode sequer ser confirmado por Lídia da Conceição.



A sessão de ontem - a terceira no julgamento onde o fugitivo de Arouca responde por três homicídios consumados e dois tentados - foi ainda marcada pelo testemunho de vários militares da GNR.



Carlos Santos, o cabo da GNR que socorreu António Ferreira, lembrou as primeiras palavras que o guarda ferido lhe disse: "Santos, levei um tiro na cabeça. O Caetano está morto. Ajuda-me."



"Tentei acalmá-lo e dizer-lhe que o Caetano poderia estar apenas ferido, mas ele respondeu: Está morto, está morto", relatou emocionado aos juízes.



A defesa insistiu também no motivo que levou os elementos da GNR a retirarem o corpo do militar da mala do carro. Um dos militares confirmou que o fez, porque cumpriu o ‘protocolo’.



"Disse aos bombeiros que tenho o curso de primeiros socorros. Não encontrei sinais vitais, mas o protocolo manda começar as manobras de reanimação. Fi-lo durante cerca de 45 minutos." Luís Lopes, guarda do posto de Fornos de Algodres, confirmou.



"Quando abri a mala e vi o Caetano, percebi que já tinha alguma rigidez. Mas os bombeiros tentaram fazer manobras de reanimação", explicou no tribunal da Guarda.



Falsas declarações para militar da GNR

Luís Sequeira, militar da GNR, vai responder num processo por falsas declarações. A testemunha caiu em várias contradições ao longo do seu depoimento, o que foi assinalado pela defesa do arguido.



Está em causa saber-se se conhecia ou não o arguido. Foi Luís Sequeira quem disse a Carlos Caetano, por telefone, que Pedro Dias era um homem perigoso e que podia estar armado, mas ontem, no Tribunal da Guarda, não se percebeu qual o motivo das suas declarações. "Começou em preto, passou a branco e depois cor de rosa às bolinhas. O depoimento mudou, o militar mentiu, o que é grave", disse à saída Rui Silva Leal.



O advogado não abriu o jogo. Notou-se que vai explorar esta contradição e que se perceberá a estratégia de defesa quando Pedro Dias falar. "Aí, vai saber-se o que aconteceu", adiantou Mónica Quintela, também advogada de defesa, remetendo explicações para mais tarde.

O militar que acompanhava Luís Sequeira referiu apenas que foi o colega quem disse que Pedro Dias era perigoso.