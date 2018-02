Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa de Manuel Vicente critica informação da PSP

Juiz exigia mandados de detenção para ex-vice de Angola durante o fim de semana.

Por Magali Pinto | 08:41

Os mandados de detenção, emitidos na sexta-feira para notificar o ex-vice-presidente de Angola da acusação na Operação Fizz, surgiram após o Ministério Público ter tomado conhecimento, através da PSP, da possibilidade de se deslocar a Portugal durante o fim de semana.



Mas a defesa de Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais no referido processo - que tem como principal protagonista o ex-procurador Orlando Figueira - nega que o ex-vice angolano tenha viajado para Portugal.



Tal como o CM noticiou ontem, em primeira mão, os mandados tinham como único objetivo notificar Manuel Vicente da acusação contra si deduzida, sendo libertado de imediato. "Estranha-se o facto de a iniciativa do Ministério Público em causa ser baseada em invocadas informações da PSP, as quais não têm qualquer verdade quanto à alegada viagem do engenheiro Manuel Vicente, e estamos certos que essas informações serão devidamente averiguadas por quem de direito", pede a defesa de Vicente.



Os mandados, que chegaram ao SEF, PSP e PJ, só vigoraram durante o fim de semana.



Coletivo decide separar processos

No primeiro dia do julgamento da Operação Fizz, no Campus de Justiça, em Lisboa, a 25 de janeiro deste ano, foi determinado pelo coletivo de juízes separar o processo, que envolve Manuel Vicente, do outro caso que já está julgado e que tem como principal arguido o ex-procurador Orlando Figueira.



O ex-magistrado está acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice de Angola, para que arquivasse inquéritos em que este era visado.