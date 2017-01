Defesa de Sócrates considera nova suspeita "falsa e absurda"

Ricardo Salgado foi constituído arguido na quarta-feira e, após interrogatório judicial, ficou impedido de se ausentar para o estrangeiro sem autorização prévia e proibido de contactar com os arguidos da 'Operação Marquês'.O antigo presidente do BES está indiciado por factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada."Ao passar de suspeita em suspeita, e daí para outras suspeitas que já nada têm a ver com as anteriores, o Ministério Público confirma o que está à vista de todos: prendeu [Sócrates] sem factos e sem provas, fez imputações infundadas e insultuosas e transformou o que podia e devia ter sido uma investigação objetiva e sem preconceitos numa perseguição a um alvo, cuja motivação só pode ser encontrada no ódio pessoal e em razões políticas", criticam os advogados.Para a defesa de Sócrates, a iniciativa de arranjar uma nova suspeita é "manifestamente destinada a distrair a atenção do facto mais evidente deste processo: o Ministério Público mantém ilegalmente aberto um inquérito que já ultrapassou todos os prazos de validade", tudo isto, "na esperança de um milagre que lhe traga, finalmente, os factos e as provas que nunca teve".Segundo a PGR, a 'Operação Marquês' conta com 20 arguidos, 15 pessoas singulares e 5 coletivas, incluindo Sócrates, o ex-ministro socialista Armando Vara e o empresário Carlos Santos Silva, entre outros.Dois anos após o início da investigação, que a 20 de novembro de 2014 fez as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público deverá estar concluída a 17 de março.