Defesa de Sócrates quer escolher juiz que vai fazer instrução

Carlos Alexandre ou Ivo Rosa podem ficar na nova fase do processo.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Não querem o juiz Carlos Alexandre. Já em outros momentos do processo avançaram com pedidos de recusa do magistrado judicial, o que foi rejeitado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Agora, em conferência de imprensa, os advogados de Sócrates anunciaram que vão voltar a recusar Carlos Alexandre, caso aquele seja sorteado para fazer a instrução.



Não explicaram quais os motivos, nem sequer se o vão fazer antes do sorteio. Fica a única certeza: querem que o processo fique nas mãos do juiz Ivo Rosa, o outro magistrado que está no Tribunal Central de Instrução Criminal.



Esta questão não será para já colocada. Embora a instrução possa ser requerida 40 dias após ser deduzida a acusação, o prazo só começa a contar a partir da notificação do último arguido. Que deverá ser José Paulo Pinto de Sousa que está em Angola. A notificação terá de ser feita por carta rogatória.



A defesa de José Sócrates, que ontem alugou uma sala, num hotel de Lisboa, repetiu o que também já tem dito: as acusações do Ministério Público são "infundadas".



"A acusação é vazia e oca de provas", disseram Pedro Delille e João Araújo que, mesmo assim, não quiseram adiantar se iriam requerer a abertura de instrução: "a decisão depende do conhecimento da acusação", afirmou Pedro Delille.



João Araújo criticou as proporções gigantescas do despacho final: "É acrescentar uma dificuldade à defesa", referiu.



Grupo Lena revela que vai pedir instrução do caso

O grupo Lena congratulou-se ontem com a "justiça" do arquivamento do processo respeitante a Joaquim Paulo da Conceição, líder da empresa. "Vamos analisar (...) sendo praticamente certo que pediremos a abertura da instrução do processo", afirma.



"Aquela m... ainda não entupiu...", lamentou

Em 2013, Sócrates estava obcecado em pôr o seu livro ‘A Confiança no Mundo’ no Top 10. Mobilizou, através de Santos Silva, equipas que foram de livraria em livraria e adquiriram 7 mil exemplares - gastaram 114 mil € - que foram depois postos no lixo. Sócrates deu a ordem: "máquina a funcionar".



Seguiram-se semanas de ‘compras’. As equipas deviam pedir recibo para o reembolso: "diz 100 e são 50, tás a ver, sabes como é ", avisa Sócrates a Santos Silva. O objetivo do impacto nas pré- -vendas pela internet falhou: "aquela m... ainda não entupiu... aquilo era para entupir, pá!", lamentou o antigo PM a André Figueiredo, seu assessor.



Nas idas às livrarias estavam Santos Silva e a mulher, o advogado Gonçalo Ferreira, André Figueiredo, o motorista João Perna e Carlos Martins, vice-presidente da Câmara da Covilhã. Chegaram a ser gozados pelos vendedores: "mais 5 [livros]?", o que levou Sócrates a pedir "calma, passar para 3, 2... e fazer mais rotatividade".



Acusação no noticiário internacional

O britânico ‘Financial Times’, o espanhol ‘El Mundo’ e ‘Jornal do Brasil’ foram alguns dos jornais que noticiaram ontem, online, a acusação a Sócrates. As notícias referem-se genericamente à Operação Marquês, mas centram os títulos na acusação de corrupção ao antigo primeiro-ministro.



As agências noticiosas, como a Reuters e AP, também difundiram a acusação conhecida ontem. Muitas notícias referem-se, ainda, a Ricardo Salgado, sobretudo as espanholas.



PORMENORES

"Há efabulação de conluio"

Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara, afirmou ontem que a acusação "há uma efabulação relativamente a um conluio entre o Dr. Vara e o Eng. Sócrates que não tem apoio em nenhum facto". Referiu que "o mais importante é saber os direitos e prazos de que a defesa vai dispor, já que a acusação teve pelo menos 4 anos para fazer o seu trabalho".



Salgado "tranquilo"

"O meu estado de espírito é sempre o mesmo: tranquilo", foi a única reação de Ricardo Salgado, ao ser abordado por jornalistas, ontem à tarde. O ‘dono disto tudo’, como é apelidado, remeteu todas as declarações para uma conferência de imprensa, hoje, às 11h00, numa unidade hoteleira de Lisboa.