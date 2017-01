Defesa do camaleão chega a julgamento

O que achou desta notícia?







A posse administrativa de cerca de 60 casas a demolir nos núcleos do Farol e Hangares da ilha da Culatra está prevista para 22 de fevereiro e 2 de março mas a defesa destas habitações vai ser feita antes disso, no dia 17, num julgamento no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé. Associação da Ilha do Farol de Santa Maria e a Câmara de Olhão alegam que a demolição das casas pode pôr em causa o habitat dos camaleões que existem nas ilhas da ria Formosa.A defesa destes animais já tinha servido para - em abril de 2015, através de uma providência cautelar interposta inicialmente pela Câmara de Olhão -, travar o avanço das máquinas sobre 137 casas no núcleo do Farol. A meio de janeiro, após nova avaliação às casas a demolir, agora do governo PS, a Polis notificou os proprietários de cerca de 60 habitações nos núcleos do Farol e Hangares da ilha da Culatra para a tomada de posse das casas.A Câmara de Olhão e a Associação da Ilha do Farol de Santa Maria, que interpuseram a ação judicial que agora vai a julgamento, contestam o avanço das demolições sem que a Sociedade Polis Ria Formosa tenha um plano de salvaguarda do habitat do camaleão, uma espécie protegida, nas ilhas barreira.