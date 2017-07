Degradação de rampas leva a novo skate park

Autarquia de Loulé investiu 37 mil euros na reconstrução do equipamento que já estava danificado pelo uso.

Por Tiago Griff | 11.07.17

As rampas desatualizadas e a avançada degradação do material levou a que a autarquia de Loulé fizesse um investimento de 37 mil euros para a reconstrução do skate park de Quarteira. As obras vão começar ainda durante este mês e deverão terminar antes do final do verão."Esta obra já estava planeada há algum tempo, mas recentemente tornou-se mais urgente devido ao deterioramento do equipamento", reconheceu aoHugo Nunes, vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé.A pouca utilização regular e o facto de o equipamento não ser gerido por um organismo ou por um clube - como sucede, por exemplo, com o campo de futebol, situado no mesmo complexo desportivo – levou a que o material tivesse apresentado uma degradação mais acentuada nos últimos anos.Os trabalhos de reconstrução do skate park vão incidir na implementação de quatro estruturas que vão incluir rampas de madeira tratada e superfície em fenólico não só para a modalidade de skate, mas também para treinos e competições de BMX e de patins em linha."O espaço foi projetado na perspetiva de ser dinamizado com campeonatos e ações de iniciação e de formação para a população em geral e, especificamente, para os atletas locais", avança a autarquia sobre o novo equipamento cuja construção deverá terminar no decorrer do mês de agosto, antes de terminarem as férias de verão."É um local muito procurado por jovens não só locais, mas também de outras localidades. Por isso, é uma obra importante para a autarquia", acrescenta Hugo Nunes.