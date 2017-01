Deita fogo a casa e agride companheira

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%





16.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.3% Muito insatisfeito

83.3%





16.7% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem de 36 anos, suspeito dos crimes de violência doméstica e de ter ateado um incêndio no interior da casa da companheira, foi detido pela PJ da Guarda.Os crimes aconteceram na localidade de Alpedrinha, Fundão, "num contexto de recorrentes situações de conflito e violência entre o casal", esclareceu a PJ.O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e de aproximação à residência.