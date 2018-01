Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deita fogo a casa e põe casas dos vizinhos em risco

Bombeiros conseguiram conter incêndio em Olhão.

13:01

Um homem deitou fogo à sua própria casa em Olhão, pondo em risco as casas dos vizinhos. Os bombeiros conseguiram conter as chamas a tempo de evitar males maiores, na manhã desta quinta-feira.



Os vizinhos queixam-se do comportamento do homem, que terá saído da prisão há pouco tempo. Acusam-no de injúrias, insultos e ameaças.



O suspeito foi detido na manhã desta quinta-feira. Está indiciado do crime de incêndio.