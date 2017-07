Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demolição do ‘Pirilau’ está a dividir opiniões

Escultura construída há cerca de 25 anos já começou a ser demolida na terça-feira.

Por Ágata Rodrigues | 08:45

A polémica escultura, conhecida por ‘Pirilau’, na praça Luís Ribeiro, em São João da Madeira, começou a ser demolida na terça-feira e está a dividir opiniões entre moradores e comerciantes.



O desmantelamento, que aconteceu dois dias antes da data prevista, vai permitir que os carros voltem a circular na praça.



"Este era um monumento representativo dos comerciantes da terra e estava abandonado. A maior parte dos comerciantes concorda com a revitalização do centro porque vai ser bom para nós. Acreditamos que vai ter mais movimento", explicou Paulo Barreira, presidente da Associação de Comerciantes de São João da Madeira, que admite a polémica. "Sei que há comerciantes que dizem não concordar com estas obras", acrescentou.



"Acho que estas obras não deveriam apenas ser centrais. No entanto, esta zona, que era pedonal e mais agradável, vai deixar de o ser e não posso concordar com esta mudança", afirmou José Silva, morador.



A obra será realizada no âmbito de um concurso público lançado pela autarquia, que terá um custo de quatro milhões de euros, sendo que 85 por cento desse valor terá origem em fundos comunitários aos quais a autarquia se candidatou.



Os arquitetos responsáveis são dois são-joanenses, que vão incluir no projeto para a nova centralidade daquela cidade um parque de estacionamento naquela praça - carência que tinha sido já apontada por alguns dos lojistas de um centro comercial instalado nas proximidades.



Até 25 de agosto, a demolição será totalmente concluída e as obras de requalificação daquele espaço público deverão iniciar nos dias seguintes.