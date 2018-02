Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dentista em liberdade após abusar de menor

Tirou partido da amizade com a família da vítima para coagir a adolescente.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:51

O Tribunal de Matosinhos não teve dúvidas em valorar a versão da menor, na altura com 15 anos, que foi coagida sexualmente pelo médico dentista no interior de uma clínica, na Maia, em 2015. O especialista foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos e meio. O coletivo de juízes entendeu, no entanto, suspender a execução. Vai ainda ter de pagar 12 500 euros à vítima.



Foram dados como provados todos os factos da acusação. O médico, de 43 anos, era dentista da família desde 2005. Aproveitou-se desse facto para sugerir aos pais da jovem a realização de sessões de medicina alternativa reiki, sem cobrar, após ter conhecimento de que a menina sofria de uma anorexia nervosa. Foi durante duas dessas sessões que atacou.



Beijou-a, acariciou-lhe os seios, obrigou-a a tocar-lhe no pénis e a masturbá-lo. "Quis tirar partido de a vítima não saber em que consistia o reiki e colocou-a numa situação de impossibilidade de resistência", afirmou o juiz.



O homem foi condenado por dois crimes de coação sexual agravada. "É preciso ter em conta que já se passaram três anos e que, desde então, o arguido tem-se mantido afastado da vítima", referiu ainda o juiz aquando da fundamentação da suspensão da pena.



A vítima, agora com 18 anos, ainda é acompanhada por uma psicóloga, teve de mudar de escola e tentou até suicidar-se, sublinhou ontem o coletivo. Sente-se envergonhada e teme nunca mais conseguir apagar da memória os abusos.