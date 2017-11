Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dentistas dão consultas em três centros de saúde do Algarve

Doentes vão ser referenciados pelos médicos de saúde e outros clínicos do SNS.

Por Rui Pando Gomes | 09:05

Três médicos dentistas vão passar a dar consultas em três centros de saúde do Algarve. O serviço de saúde oral começou a ser prestado ontem nos centros de saúde de Portimão, Faro e Tavira.



Segundo o CM apurou, os doentes vão passar a ser referenciados para consultas de medicina dentária pelos médicos de família ou por outros médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS), foram traçadas as linhas orientadoras sobre o funcionamento destes novos serviços que irão abranger, numa fase inicial, "os utentes com fatores de risco e outras situações que o médico de família considerar que se justifica clinicamente".



Numa primeira fase, a Administração Regional de Saúde vai disponibilizar três médicos dentistas e respetivas assistentes nos agrupamentos de centros de saúde Barlavento (Portimão), Central (Faro) e Sotavento (Tavira), sendo que o número de profissionais e o número de locais poderão vir a crescer durante o ano de 2018.



O objetivo, segundo a ARS, é "garantir o acesso das pessoas com patologias crónicas a cuidados de saúde oral e avaliar a situação de saúde oral das pessoas com as diversas patologias definidas e seguidas no SNS".



Os centros de saúde vão estar preparados para realizar consultas de medicina dentária, consultas de urgência, restauração definitiva em resina composta e cimento, exodontia de dentes permanentes, obturação canalar, destartarização, raspagem e alisamento radicular, tratamento periodontal de manutenção, gengivoplastia e gengivectomia, drenagens e selamento de fissuras.