Denúncia de Macário origina investigação

O CM tentou obter esclarecimentos junto do Instituto da Segurança Social, mas não obteve resposta em tempo útil.



Após a abertura da inspeção por parte da Segurança Social, Macário Correia anunciou ainda que se vai manter como presidente da fundação, um cargo não remunerado, "pelo menos até à conclusão, evitando um vazio imediato que poderia prejudicar os utentes".tentou obter esclarecimentos junto do Instituto da Segurança Social, mas não obteve resposta em tempo útil.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3% 16.7%

16.7%



50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3% 16.7%

16.7%



50% Muito satisfeito pub

O Instituto da Segurança Social já iniciou uma inspeção financeira às alegadas irregularidades relacionadas com o uso indevido de dinheiro na Fundação Irene Rolo, em Tavira.A informação foi revelada pelo ex-presidente da Câmara de Tavira e Faro e atual presidente da fundação, José Macário Correia, após a sua denúncia, há cerca de três semanas, do "uso indevido de algumas centenas de milhares de euros" por parte dos restantes membros do Conselho de Administração.Segundo Macário Correia, que foi designado presidente da Fundação Irene Rolo há três anos pelo Centro Distrital da Segurança Social de Faro, um dos administradores, com idade de reforma atingida em 2001, recebeu desde aquele ano até final de 2016 cerca de 340 mil euros da instituição - que visa apoiar pessoas com deficiência. Além disto, o ex-autarca denunciou ainda que várias pessoas beneficiavam simultaneamente da refeição e do subsídio de refeição. Ao todo, Macário estima que meio milhão de euros tenha sido gasto indevidamente pela instituição.