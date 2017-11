Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Denuncia marido e sogro por violência

Por S.A.C. | 09:51

A GNR de Viana do Castelo deteve, ontem, dois homens, pai e filho, de 67 e 44 anos, na sequência de uma denúncia de violência doméstica.



A vítima, casada com o mais novo, partilha casa com ambos e diz ter sido ameaçada com armas pelos supostos agressores.



Em casa da família, os militares intercetaram os dois homens e apreenderam duas caçadeiras, uma arma de calibre 6,35 mm, 81 munições, uma arma de ar comprimido e uma soqueira.



Ouvidos em tribunal, saíram em liberdade.