Denuncia por gestos abusos a prima menor

Menor surda viu a vítima, de apenas quatro anos, ser sujeita a atos sexuais em garagem, na Maia.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Os crimes ocorreram no dia 1 de junho do ano passado. José Rocha, de 35 anos, viu as duas meninas, que são primas, a brincar junto ao prédio onde vivem, na Maia. Chamou-as e convenceu-as a irem até à sua garagem, onde sujeitou a menor mais nova, de quatro anos, a vários atos sexuais. A outra menina, de 9 anos, é surda e não consegue falar. Mesmo assim conseguiu pedir ajuda e denunciou o homem aos familiares por gestos.



José está agora acusado de dois crimes de abuso sexual de crianças e começa a ser julgado no fim deste mês no Tribunal de Matosinhos. Um dos crimes diz respeito aos abusos cometidos contra a menor, de quatro anos, e o outro diz respeito à menina mais velha que teve de assistir aos atos sexuais.



"Sabia o arguido que nenhuma das duas crianças possuía capacidade ou discernimento necessários para se lhe opor. Prejudicou o normal desenvolvimento das menores", diz a acusação do Ministério Público.



O arguido, que se encontra em prisão preventiva, confessou à Polícia Judiciária os crimes que cometeu. Alegou, no entanto, que a menina, de quatro anos, é que tirou a roupa sozinha mal entrou na garagem.



"Não sei o que me passou pela cabeça, já tinha bebida alguma coisa, umas dez cervejas", disse o suspeito aos inspetores. As famílias das duas menores avançaram com pedidos de indemnização no valor total de 30 mil euros. Alegam que as duas vítimas ficaram com muito medo e vergonha.