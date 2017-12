Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado é arguido em caso de corrupção

Rui Silva, eleito pelo PSD, viu a imunidade parlamentar levantada e foi a tribunal.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 22.12.17

Rui Silva, deputado da Assembleia da República eleito pelo PSD, foi ontem à tarde constituído arguido no processo judicial que já levou à detenção, pela Polícia Judiciária de Braga, em fevereiro passado, do presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela. Em causa estão os crimes de corrupção, prevaricação e abuso de poder no processo de alienação a uma empresa privada da Escola Profissional Amar Terra Verde, de que foi presidente do conselho de administração.



O deputado, que esteve acompanhado na diligência no Tribunal de Braga por um advogado, esteve mais de duas horas reunido com o procurador depois de ter sido levantada a imunidade parlamentar para que pudesse ser constituído arguido. Saiu do tribunal com termo de identidade e residência, mas confrontado à porta pelo CM tentou negar tudo. "Vim ao tribunal normalmente, tratar de assuntos pessoais. Quando tiver de ser ouvido, serei ouvido. Não prestei declarações porque não vim para esse facto", afirmou o deputado, que foi vice-presidente da Câmara de Vila Verde no primeiro mandato de António Vilela.



Em causa estão três milhões de euros que a PJ quer saber quem pagou e qual o motivo. Na operação desencadeada há dez meses, também o proprietário da EPATV, João Nogueira, foi detido. A juíza de Instrução Criminal libertou António Vilela e Nogueira, mas proibiu-os, na altura, de contactar Rui Silva, que foi logo apontado como suspeito na investigação.