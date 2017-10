Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado exige solução para água desperdiçada

João Vasconcelos foi ver com os próprios olhos a água que é atirada para o mar no Rogil.

Por Rui Pando Gomes | 09:57

Depois de ver com os próprios olhos a água que vai parar ao mar do sistema de rega do perímetro do Mira, no Rogil, em Aljezur, o deputado do Bloco de Esquerda (BE), João Vasconcelos, vai questionar o Governo sobre este "inconcebível" desperdício de água quando o País vive uma situação de seca grave.



A visita do deputado da Assembleia da República ao local acontece depois de o CM ter noticiado que há mais de 45 anos que a água em excesso do perímetro de rega do Mira corre da barragem de Santa Clara para o mar, em Vila Nova de Milfontes (Odemira), no Alentejo, e no Rogil (Aljezur), no Algarve. São cerca de 20 milhões de metros cúbicos de água desperdiçada, por ano, numa altura em que 88% do País está em seca severa e extrema.



João Vasconcelos esteve no Rogil em contacto com agricultores e moradores locais que estão indignados com o desperdício de água e com a falta de ação das autoridades. Segundo referiu ao CM o deputado, "tem que existir uma solução" para aproveitar a água que está a ser atirada para o mar, a curto ou médio prazo, porque defende que "a água é um bem escasso e é preciso preservá-la".



No mesmo dia, João Vasconcelos reuniu com o presidente da Associação de Regantes do Mira, Manuel Amaro, que lhe transmitiu que é um problema complicado de resolver e que a solução "depende de investimento". Entre as hipóteses menos dispendiosas está a "construção de dois reservatórios" que iria permitir que a água em excesso fosse usada por agricultores.



A solução mais cara é colocar todo o sistema de rega a funcionar sob pressão.