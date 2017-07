Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputados do PSD pedem inclusão de Mação nos Projetos-Piloto de Reflorestação

Projeto de Resolução vai ser entregue já esta segunda-feira na Assembleia da República.

O PSD vai pedir a inclusão do concelho de Mação na lista de projetos-piloto de reordenamento e reflorestação que serão alvo de candidatura do governo português ao Plano Juncker, anunciaram este domingo dois dos deputados eleitos por Santarém.



"Consideramos que, pelo histórico de vários deste concelho na defesa de uma solução semelhante para o país, mas sobretudo pela tragédia dos últimos dias onde terão ardido cerca de 20 mil hectares de floresta, o concelho de Mação deve ser incluído no grupo inicial que receberá este investimento com Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra", pode ler-se no documento assinado pelos deputados Duarte Marques e Nuno Serras, e ao qual a agência Lusa teve acesso.



Para o efeito, o PSD afirma que vai entregar na segunda-feira um Projeto de Resolução na Assembleia da República a pedir a inclusão do concelho de Mação, no distrito de Santarém, naquela lista de projetos-piloto de reordenamento da floresta para o Pinhal Interior, na sequência dos incêndios que na última semana, e durante quatro dias, destruíram cerca de 20 mil hectares de área florestal, metade do total da mancha verde concelhia, bem como a "beneficiar de apoios para a arborização e rearborização" do seu território.



"A tragédia dos últimos dias que se abateu sobre Mação revela que, apesar de todo o esforço e empenho da autarquia, dos bombeiros e dos cidadãos em geral, de todas as iniciativas para reduzir o risco, e tal como foi repetidamente dito pela autarquia local ao longo dos últimos anos, há ainda um longo caminho a percorrer no ordenamento florestal, nos instrumentos de gestão da floresta e na atratividade de pessoas para o interior", pode ler-se no documento enviado à Lusa.



"Reduzir a área ardida de floresta portuguesa é um objetivo comum do país, estando as políticas públicas orientadas para esse fim. Contudo, a dimensão do problema obriga a uma visão muito mais alargada e global em termos de território e de ordenamento do espaço rural", defende o PSD.



No documento, Duarte Marques e Nuno Serras lembram que no presente ano, perante os trágicos incêndios florestais e a aprovação de diversos diplomas direcionados para a floresta, "o Governo anunciou que Portugal se vai candidatar ao Plano Juncker para cofinanciar um projeto piloto de gestão florestal do Pinhal Interior, no valor de 100 milhões de euros" e que "para além deste valor, o Governo prevê investir 58 milhões de euros em arborização e rearborização do território e 125 milhões de euros no relançamento da economia".



Nesse sentido, disse à Lusa Duarte Marques, "se inicialmente o PSD defendeu que o Plano Junker deveria ser mobilizado para este investimento, consideramos muito justo que Mação seja incluído nesse esforço".



Nuno Serra, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, por sua vez, afirmou à Lusa que "o maior respeito pelas pessoas afetadas é, de uma vez por todas, fazermos uma reforma da floresta a sério e que não fique refém de preconceitos ou ideologias partidárias. Este incêndio veio demonstrar que o país tem anda um longo percurso pela frente", concluiu.