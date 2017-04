Derrame de ácido condiciona circulação na A28 em Esposende

Ainda não há previsão para o restabelecimento normal da circulação.

O trânsito na A28 no sentido norte-sul está condicionado na zona de Esposende, devido ao derramamento de ácido clorídrico na via, informaram fontes dos bombeiros e da concessionária.O alerta foi dado pelas 16h40, tendo o ácido sido derramado por um camião.Para o local foram mobilizados seis bombeiros e duas viaturas, que procedem à limpeza da via.