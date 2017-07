Derrocada e pedras assustam na Ericeira

Incidente obrigou a Polícia Marítima a interditar a passagem.

Por J.C.R. | 09.07.17

Uma derrocada, pelas 12h20 de ontem, assustou quem se deslocava no paredão da praia do Sul, na Ericeira. Uma pedra de grandes dimensões chegou mesmo a cair da escarpa e só parou entre as esplanadas de dois restaurantes."Por sorte, o tempo estava mau e havia pouca gente no local. Num sábado normal de verão, teria havido uma tragédia", contou aouma comerciante.O incidente obrigou a Polícia Marítima a interditar a passagem e a Proteção Civil a enviar máquinas pesadas para remover as pedras e a terra que tinham caído."Já estamos a efetuar diligências junta da Agência Portuguesa do Ambiente para analisar a arriba e definir uma intervenção", disse aoo comandante Mário Domingues, da Polícia Marítima.