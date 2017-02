Derrocada em prédio faz dois feridos em Oeiras











Duas pessoas ficaram feridas quando o chão de um piso abateu esta quinta-feira num edifício habitacional na Cruz Quebrada-Dafundo, em Oeiras.Ao que oapurou, os dois feridos serão moradores do referido prédio, que não se encontrava a receber qualquer tipo de intervenção. As primeiras indicações apontam para a queda do chão do rés-do-chão, que terá ruído e causado os ferimentos às vítimas.Os feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.