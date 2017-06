Desacatos em Albufeira obrigam a reforçar segurança

Testemunhas de violência em Albufeira contam o que se passou

Distúrbios na noite de Albufeira entre turistas fazem vários feridos

"Foi chocante ouvir dois tiros"

"Eu estava com amigos na rua e de repente ouvimos dois tiros. Foi chocante. Tinham sido disparados pela GNR, para afastar um grupo de jovens de cor que estavam no Liberto’s", contou ao CM um turista holandês.



Câmara reúne com forças de segurança

A Câmara de Albufeira pediu à GNR que reforçasse a segurança na zona dos bares da Oura depois dos acontecimentos da última madrugada.



"Estive reunido com o comandos local e distrital da GNR e obtive a garantia de que esse reforço vai ser imediato", revelou ontem à tarde ao CM o presidente da autarquia, Carlos Silva e Sousa, que sublinhou, contudo, não ser "da competência da câmara controlar quem vem para cá".



SAIBA MAIS

600

euros é o valor do pacote turístico ‘Portugal Invasion’ que levou até Albufeira, desde a passada quarta-feira, cerca de mil jovens ingleses.



3500 holandeses

Para a semana são esperados em Albufeira cerca de 3500 jovens turistas holandeses, mas os empresários esperam que não haja problemas de maior.



"Eu estava com amigos na rua e de repente ouvimos dois tiros. Foi chocante. Tinham sido disparados pela GNR, para afastar um grupo de jovens de cor que estavam no Liberto’s", contou aoum turista holandês.A Câmara de Albufeira pediu à GNR que reforçasse a segurança na zona dos bares da Oura depois dos acontecimentos da última madrugada."Estive reunido com o comandos local e distrital da GNR e obtive a garantia de que esse reforço vai ser imediato", revelou ontem à tarde aoo presidente da autarquia, Carlos Silva e Sousa, que sublinhou, contudo, não ser "da competência da câmara controlar quem vem para cá".euros é o valor do pacote turístico ‘Portugal Invasion’ que levou até Albufeira, desde a passada quarta-feira, cerca de mil jovens ingleses.Para a semana são esperados em Albufeira cerca de 3500 jovens turistas holandeses, mas os empresários esperam que não haja problemas de maior.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma batalha campal, protagonizada por cerca de 600 turistas ingleses, entre os 19 e os 22 anos, marcou a madrugada de ontem na zona dos bares da Oura, em Albufeira. Houve agressões e garrafas foram atiradas pelos turistas contra a GNR de Albufeira, que entretanto tinha sido alertada e que teve de usar a força. A situação obrigou a GNR a reforçar a segurança na zona.Pelo menos dois rapazes, de 20 e 21 anos, e uma rapariga de 20, ficaram feridos e foram assistidos pelos bombeiros. Um deles foi para o hospital de Faro. "Nós estávamos na festa, mas depois a polícia chegou e os militares e os rapazes começaram a bater-se. A polícia usou o bastão e houve disparos. Toda a gente ficou assustada. Uma amiga minha ficou ferida", contou, ao, Chelsea, uma londrina de 21 anos, que integrava o grupo de turistas.Os desacatos começaram no interior do bar Liberto’s, na Oura. "Centenas de turistas tomaram conta do bar e os nossos seguranças não os conseguiram controlar. Tivermos de chamar a GNR, para conseguir dispersar", revelou ontem aoo empresário Liberto Mealha, proprietário do espaço, que defendeu a necessidade de "medidas por parte dos agentes turísticos e hoteleiros para evitar este tipo de situações", nomeadamente "acabar com os grupos demasiado grandes".