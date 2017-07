Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desacatos entre jovens de madrugada

Dois feridos tiveram de receber assistência médica.

08:47

Dois jovens ficaram feridos em desacatos registados, durante a madrugada de ontem, perto das discotecas Bliss, em Vilamoura, e Lick, na Cerca da Areia, em Boliqueime, no concelho de Loulé. Os desacatos provocados por jovens, quando saem das discotecas têm gerado algum protesto por parte de outros turistas.



Junto à Bliss, a situação aconteceu pelas 04h30. Um jovem, português, de 23 anos, teve de ser transportado pelos Bombeiros de Albufeira ao Serviço de Urgência Básico de Albufeira, na sequência de uma agressão. Duas horas depois, perto da Lick (a antiga Kadok), confrontos entre dois jovens, que estavam num grupo de 20, provocaram ferimentos num irlandês, também de 23 anos. A GNR foi chamada ao local e identificou os jovens. O irlandês foi levado ao hospital de Faro, pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, mas tinha ferimentos ligeiros.



Queixas de turistas

Alguns turistas, em particular na zona de Vilamoura, têm-se queixado dos desacatos provocados pelos jovens, que após a saída das discotecas, se envolvem em zaragatas e deixam um rasto de caixotes do lixo virados e outros pequenos delitos.



Muitas ocorrências

Os bombeiros da região nas áreas mais turísticas, como Albufeira, são regularmente chamados para assistir jovens nas zonas de diversão noturna, no verão. Intoxicações por álcool e ferimentos após zaragatas são as situações mais comuns.