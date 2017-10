Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desalojados por incêndio em Oliveira de Azeméis

Habitação ficou destruída. Alerta foi dado pelas 06h00.

Por P.J.D. | 09:37

"Só tivemos tempo de fugir com a roupa que tínhamos no corpo. Em poucos minutos, ficámos sem nada" disse, ao CM, Maria Alice Alves, uma das quatro pessoas que ficaram desalojadas, num incêndio, ontem, em Cucujães, Oliveira de Azeméis.



A habitação partilhada por um casal, de 67 e 69 anos, e dois homens, irmãos, de 47 e 51 anos e que sofrem de esquizofrenia, ficou destruída.



O alerta foi dado pelas 06h00, mas, quando os Bombeiros de Oliveira de Azeméis chegaram já a casa estava tomada pelo fogo, que começou no quarto dos dois irmãos.