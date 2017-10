Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descarga fatal a apanhar pinhas

Homem romeno, de 58 anos, morreu ao sofrer descarga elétrica.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:54

O primeiro alerta dado às autoridades era para um incêndio florestal, no sítio da Azeda, perto de Bartolomeu do Sul, Castro Marim. Mas quando os bombeiros chegaram ao local acabaram por se deparar com um homem, já sem vida, no cimo de um pinheiro.



A vítima, um romeno de 58 anos, estava a apanhar pinhas com uma vara metálica quando morreu eletrocutado ao tocar inadvertidamente num cabo de alta tensão.



O acidente aconteceu pouco depois das 16h00 de terça-feira, numa zona de pinhal, localizada a poucos metros de uma subestação da EDP.



Ao que o CM apurou, o homem tinha por hábito ir apanhar pinhas naquela zona. Foi o que voltou a fazer na terça-feira à tarde, mas após subir a um pinheiro, junto a um poste de distribuição, acabou por tocar no cabo de alta tensão com o instrumento metálico e sofreu uma descarga elétrica, o que provocou também um incêndio florestal.



A vítima ficou em paragem cardiorrespiratória logo após o choque e foi necessária a presença da EDP para desligar a corrente elétrica e retirar o homem do local, já sem vida, com recurso a uma autoescada.



O incêndio, que afetou uma pequena área de mato, acabou rapidamente extinto pelos Bombeiros de Vila Real de Santo António e de Tavira.



Ao local do acidente, foram ainda chamados meios do INEM, um piquete da EDP, assim como elementos da GNR de Castro Marim e do Núcleo de Investigação Criminal da GNR, que investiga o acidente mortal.