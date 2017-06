Descarrega arma durante a boda

Antes de matar a vítima, ainda disse: "Eu queria o Fabrício, mas como ele não veio, vais tu mesmo! Ele fica para próxima."



Tudo indica que José Gomes de Almeida conseguiu escapar para Portugal poucos dias depois. Deixou uma filha ainda menor e instalou-se tranquilamente em Sintra, onde encontrou trabalho e fez uma nova família: mulher e filho bebé.



As autoridades portuguesas não imaginavam que no nosso País estava escondido um perigoso homicida. José Gomes de Almeida, 40 anos, taxista, que espalhou terror no seio da própria família em Mantena, Brasil. Tal como onoticiou ontem, o homicida foi capturado pela PJ, na semana passada, na zona de Sintra.Os crimes de que está acusado no Brasil são muito graves. Segundo o processo que oconsultou, José Gomes de Almeida estava separado da mulher há quatro anos, mas nunca deixou de a perseguir e ameaçar. Aliás, a ela e a toda a família.No dia do casamento de um irmão da ex-mulher, a 27 de dezembro de 2014, José Gomes de Almeida invadiu a quinta onde decorria a cerimónia com um revólver à cintura. O novo companheiro da mulher pediu-lhe para sair daquele espaço e acabou por ser alvo da fúria do agressor. Erivelto Santos Barbosa foi morto à queima-roupa.