Descarrilamento de comboio de mercadorias corta Linha do Norte

Descarrilamento cortou Linha do Norte

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18h10, junto à Adémia (Coimbra) devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, revelou este sábado fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o descarrilamento do comboio de transporte de cimento não provocou feridos, não tendo sido apurada ainda a causa do acidente.

No local estão técnicos da Infraestruturas de Portugal (empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal), que estão a proceder a operações de limpeza, acompanhados por uma patrulha da GNR.



Segundo fonte da GNR de Coimbra, o trânsito automóvel não foi afetado na zona do descarrilamento, devendo a circulação ferroviária ser retomada nas próximas horas.

