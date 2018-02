Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descarrilamento de comboio em Marco de Canaveses

Incidente provocou o corte da linha do Douro ao longo de três horas.

08:42

O descarrilamento de um comboio de mercadorias, este domingo, cerca das 09h00, na estação de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, provocou o corte da linha do Douro ao longo de três horas.



"Ouvi um estrondo enorme e vi os três últimos vagões do comboio a tombarem sobre a gare. Tive muito medo, porque não sabia se os vagões iriam parar. Felizmente, ninguém se feriu" explicou, ao CM, a testemunha Vítor Soares. A mercadoria, que era composta por sacos de cimento, ficou derramada ao longo da gare, daí que tenham demorado tanto os trabalhos.