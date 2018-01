Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descentralização deve ser aprovada até junho

Autarcas do Porto e Lisboa dizem que não se deve perder oportunidade.

Por Aureliana Gomes | 09:30

A descentralização e a transferência de competências para as autarquias deve acontecer agora. A convicção é dos presidentes das câmaras municipais do Porto e de Lisboa que participaram esta sexta-feira num debate, no Palácio da Bolsa, no Porto, subordinado ao tema ‘Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto: Que futuro?’.



Rui Moreira diz que chegou a hora de acabar com o centralismo. "É tempo de o Parlamento respeitar o poder autárquico", disse o autarca do Porto, exemplificando com o facto de o Governo interferir em matérias como o alojamento local ou a taxa do IMI.



"Se os partidos querem a descentralização, devem pedir aos deputados para não se preocuparem com as questões financeiras dos municípios", referiu. Também o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, falou da necessidade de priorizar a descentralização. "Devemos ser intransigentes e não perder a oportunidade política. Fundamental é até junho ter uma nova lei aprovada no Parlamento."



Na sessão de encerramento do debate, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que o primeiro semeaste de 2018 poderá ser "histórico para concluir o processo".



"A descentralização é a verdadeira pedra angular da reforma do Estado", destacou. Segundo o governante, este é o momento certo."Temos um primeiro-ministro e um líder do PSD que foram autarcas locais. Neste quadro, temos condições para discutir com toda a abertura", esclareceu.



Questionado sobre a questão da legalidade da eleição direta dos presidentes das áreas metropolitanas, o ministro disse que "o essencial é descentralizar já".