Assalto a Tancos revela caos nas secretas e polícias

GNR não informou secretária-geral de Segurança Interna, que, a par do patrão do SIS, soube pelos jornais.

Por Henrique Machado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

O furto do arsenal de guerra na base do Exército em Tancos terá ocorrido durante a noite de 27 de junho, ou na madrugada de 28, sendo que foi descoberto pelos responsáveis da base na tarde de 28, pelas 16h00. Em poucos minutos foi acionada a PJ Militar, que pediu logo nesse dia ajuda à GNR. Só que o comando-geral desta força não comunicou o caso ao Sistema de Segurança Interna (SiSI), como devia – e a secretária-geral teve de confessar no Parlamento que só soube dia 29, pelos jornais.



Assim, perante uma situação de risco para a segurança nacional e no contexto do terrorismo internacional – como reconheceu a PGR em comunicado; depois desmentida pelo primeiro-ministro, que afirmou estarem descartadas essas duas hipóteses, com base no que lhe dissera a secretária-geral do SiSI –, dois dos mais altos responsáveis da segurança do País souberam do caso depois de toda a gente, quando foi emitido um comunicado pelo Exército, às 11h22 de dia 29, e os jornais noticiaram a situação: a procuradora Helena Fazenda, que lidera o SiSI, e Júlio Pereira, secretário-geral do SIRP, patrão das secretas em Portugal.



Também este último, que há mais de 10 anos manda no Serviço de Informações de Segurança e no Serviço de Informações de Defesa do Estado, afirmou ontem no Parlamento que não foi informado de nada pelos canais próprios – que de resto seria o SiSI, onde têm assento as forças e serviços de segurança.



A informação não fluiu, em total descoordenação no SiSI, tendo a secretária-geral sido informada tarde, pelas 12h00 de dia 29. E, depois de ter sabido pelos jornais, Helena Fazenda demorou mais de 24 horas a reunir a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, o órgão de coordenação e partilha de informações, no âmbito da ameaça e do combate ao terrorismo. Reuniram só dia 30, às 18h30.



PORMENORES

GNR diz que só deu apoio

A GNR, questionada pelo CM sobre o motivo de não ter comunicado o caso, diz que "foi única e exclusivamente solicitada no dia 28 por parte da PJ para apoio em diligências de investigação".



SIS sabe pela imprensa

"Soube no dia 29, pelo SIS, que por sua vez soube pela comunicação social", disse ontem Júlio Pereira no Parlamento.



Ameaça "significativa"

Júlio Pereira afirmou que o SIS entende que o risco do tráfico das armas é "significativo". "Forças especiais" acabam contratos "sem perspetivas".