Desempregado abusa de menina de 13 anos

Acabou por sair em liberdade, mas tem alguns impedimentos legais. Não pode aproximar-se da menina, nem tão pouco pode frequentar locais com crianças - como a referida associação recreativa onde conheceu a adolescente.



A PJ refere ainda, em comunicado, que o desempregado se aproveitou da especial vulnerabilidade da menor para manter contactos sexuais pelo menos durante dois meses. A judiciária está a investigar a possibilidade de haver mais casos.



A menina tem 13 anos, o suspeito 24. Está desempregado e conheceu a menor numa associação recreativa de Viana do Castelo. Aproximou-se da adolescente e durante meses manteve atos sexuais de relevo com a vítima, que só agora denunciou o caso à família e levou a que a Polícia Judiciária de Braga avançasse para a sua prisão.A vítima e o abusador também moram relativamente próximos. A situação não era do conhecimento da família, que estranhou as alterações de comportamento da menor.Quando a adolescente denunciou à família que estava a ser vítima de abusos sexuais, a menina mostrou medo. Tinha sido ameaçada pelo suspeito de que ninguém acreditaria nela e temia também que o mesmo fosse libertado e pudesse voltar a importuná-la.