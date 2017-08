Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desempregados vigiam florestas em Famalicão

Onze pessoas recebem mais 220 euros, além do subsídio de desemprego, para integrarem brigadas.

Por Liliana Rodrigues | 08:21

Onze desempregados estão a integrar as brigadas de vigilância para evitar fogos, no concelho de Vila Nova de Famalicão. O Programa Municipal de Prevenção de Incêndios Florestais inclui postos fixos, distribuídos pelas torres de vigia do concelho, e duas equipas de vigilância móvel - que percorrem o território florestal em motorizadas. A medida está em vigor até 30 de setembro.



A participação nestas brigadas permite que cada desempregado receba mais 220 euros por mês, pagos pelo município, além do subsídio de desemprego. "Os vigilantes contratados do Instituto do Emprego e Formação Profissional recebem, por mês, uma bolsa no valor de cerca de 80 euros, um subsídio de alimentação que ronda os 90 euros e um subsídio de transporte que varia de acordo com a morada de residência de cada um, mas cuja média ronda os 50 euros", explica a autarquia, em comunicado.



As torres de vigia estão localizadas em três diferentes pontos do concelho – Santa Catarina, em Calendário, Monte do Xisto, em Jesufrei, e Santa Cristina, em Requião. A brigada fixa tem como objetivo detetar focos de ignição, enquanto as equipas móveis procuram controlar os vários pontos de floresta, sensibilizando a população para a proteção do território.



Este dispositivo tem ainda o apoio da Equipa de Sapadores Florestais e a vigilância está garantida, entre as 12h30 e as 19h30, de segunda-feira a sexta-feira. Aos fins de semana e feriados, a vigilância é assegurada pela Polícia Municipal.



"Com este dispositivo, Famalicão está preparado para enfrentar o período crítico de risco de incêndio", afirma o vice-presidente da autarquia.