Desenho de 4ª classe aceite como garantia

Dantas da Cunha conta como descobriu falsificação que avalizou empréstimo de 25 milhões.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Dantas da Cunha, assistente no processo que senta Filipa Vale e Azevedo no banco dos réus, contou ao tribunal como descobriu que a mulher do ex-presidente do Benfica falsificou uma garantia bancária de 25 milhões.



"Estava no julgamento onde Vale e Azevedo era acusado de burla e como não tinha nada para fazer fui folheando o processo. Foi aí que encontrei a garantia bancária. Aquilo parecia um desenho de quarta classe. Vi logo que era falso", recordou.



Dantas da Cunha pediu depois ajuda a um advogado. "Em menos de 24 horas tive a confirmação. Aquele documento, que tinha sido usado como garantia para evitar a insolvência de Vale e Azevedo, não tinha qualquer validade".



Mesmo assim, a garantia tinha sido aceite pelo BCP, que agora também se constituiu assistente no julgamento. Um processo que senta no banco dos réus não apenas Filipa Vale e Azevedo, mas também dois cidadãos franceses. Terão sido eles, em nome de uma firma que não existia, a validar a garantia bancária.



Filipa Azevedo ficou ontem em silêncio, na primeira sessão de julgamento. Prometeu falar mais tarde, não especificando quando será.



Entretanto, o tribunal separou o processo que diz respeito ao ex-presidente do Benfica.