Desespero por notícias de familiares

Longe das suas terras e sem comunicações, muitos familiares de residentes em Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos, sobretudo emigrantes em França e no Luxemburgo, recorreram às redes sociais numa busca desesperada por sinais de vida."Não temos notícias nenhumas... Não há comunicações... Ajuda-nos, nossa senhora de Fátima!!", lia-se nas páginas do Facebook de Nodeirinho e Vila Facaia, duas aldeias atingidas pela tragédia. "Alguém sabe alguma informação sobre os meus pais?" ou "continuo sem saber nada dos meus tios" eram algumas das mensagens partilhadas, numa altura em que a identidade de nenhuma das vítimas mortais tinha sido confirmada oficialmente.Os primeiros rostos da tragédia foram partilhados também na internet, onde circularam apelos à solidariedade para com os bombeiros e os desalojados.