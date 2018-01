Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desfeito gang dos assaltos à bomba

Trio detido no dia em que ocorreu uma explosão em Coimbra.

Por Paula Gonçalves | 09:08

No dia em que a Polícia Judiciária do Centro deteve três assaltantes de multibancos que atacavam à bomba na zona do Oeste, uma caixa no edifício da junta de freguesia, em Ribeira de Frades, Coimbra, foi alvo de uma tentativa de roubo através do mesmo método.



Os autores não conseguiram levar o dinheiro, mas deixaram um rasto de destruição e assustaram a população. "A minha casa tremeu com o estrondo", diz Albertina Roque, moradora.



A PJ está a tentar perceber se estes assaltantes pertencem ao mesmo grupo dos homens que foram detidos no Oeste. "Vamos analisar os elementos recolhidos na operação policial e nesse assalto, e ver se conseguimos estabelecer alguma ligação entre os suspeitos", diz ao CM Rui Almeida, diretor da Judiciária do Centro.



Os três detidos, de 23, 30 e 46 anos, são suspeitos de terem estado envolvidos em seis assaltos nas zonas de Peniche, Lourinhã, Serra D’El Rei, Óbidos, Caldas da Rainha e Porto de Mós. Os assaltos ocorreram de setembro a novembro de 2016. O grupo usava gás e em alguns casos a ignição era feita através de um rasto de gasolina.



Na maior parte dos casos, os assaltantes, que têm antecedentes por furto e roubo, não conseguiram levar dinheiro, mas causaram danos elevados. Furtavam ainda viaturas para usarem nos roubos e faziam o estudo prévio do local para se aperceberem das rotinas.



São pontos em comum com a explosão de ontem em Coimbra, em que os assaltantes também terão furtado um automóvel, que abandonaram depois da explosão.